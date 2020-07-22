أداء متباين لمؤشرات البورصة في ختام التعاملات

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، الأربعاء، وسط عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية.









وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر576 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.











وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 93ر0 في المائة ليبلغ مستوى 92ر10459 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 27ر1 في المائة ليبلغ مستوى 7ر 1494 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذى أضاف نحو 92ر0 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 58ر2287 نقطة.









وفي ختام التعاملات، سجلت أسعار أسهم 86 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 64 شركة وحافظت 25 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.









يشار إلى أن البورصة المصرية عطلة غدا، الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو على أن يتم استئناف التداول يوم الأحد الموافق 26 يوليو الحالي.



