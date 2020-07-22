منافس الزمالك.. تسجيل أول حالة إصابة بـ كورونا في الرجاء المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم، الأربعاء، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في صفوف فريق الرجاء المغربي، منافس الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ووفقًا لموقع "le 360" المغربي، أكد مصدر داخل نادي الرجاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بالفريق الأخضر، بعد أن تأكدت إيجابية فحوصات الكشف التي خضعت لها موظفة إدارية تابعة للرجاء.





وستفرض أول حالة كورونا، إجراء فحص جديد لكل المخالطين، مع عزل الموظفة الإدارية وإخضاعها لفحص جديد أيضًا، بحسب المصدر.







اقرأ أيضًا| رغم سلبية مسحة كورونا .. مخاوف في معسكر الزمالك بعد اختلاط المصابين





وبات فريق الرجاء، ثاني فريق بالدوري المغربي، يسجل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بعد أن تم في وقت سابق تسجيل 3 إصابات في فريق اتحاد طنجة.