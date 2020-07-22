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رياضة

مرتضى منصور: المطالب بعودة الدوري يعرض حياة اللاعبين للخطر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:25 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن من يطالب بعودة منافسات الدورى المصري الممتاز، يُعرّض حياة اللاعبين للخطر.

وأضاف مرتضى منصور، فى تصريح خاص لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن من يريد عودة الدوري وسط هذا الكم الكبير من الإصابات، وتفشي الفيروس التاجي بشكل كبير، يساعد في وفاة اللاعبين.

وطالب مرتضى منصور، المُطالبين بعودة الدوري بكتابة إقرار رسمي بتحمل المسئول نتيجة قراره وتعريض حياة اللاعبين للخطر.

وكان محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة اعلن ظهور 18 حالة إصابة بكورونا داخل معسكر فريق الإنتاج الحربي .


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