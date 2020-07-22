مرتضى منصور: المطالب بعودة الدوري يعرض حياة اللاعبين للخطر

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن من يطالب بعودة منافسات الدورى المصري الممتاز، يُعرّض حياة اللاعبين للخطر.





وأضاف مرتضى منصور، فى تصريح خاص لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن من يريد عودة الدوري وسط هذا الكم الكبير من الإصابات، وتفشي الفيروس التاجي بشكل كبير، يساعد في وفاة اللاعبين.





وطالب مرتضى منصور، المُطالبين بعودة الدوري بكتابة إقرار رسمي بتحمل المسئول نتيجة قراره وتعريض حياة اللاعبين للخطر.



