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سيارات

تعرف على تفاصيل الجيل الخامس من سوبارو فورستر بنسخة هجينة.. صور

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة سوبارو عن تفاصيل السيارة فورستر الهجينة الجديدة A ch ، وهي ذات خاصية الدفع الرباعي ، ويعتبر الجيل الخامس من فورستر ذات الدفع الرباعي يأتي متطورا بشكل كبير مع تجهيزات قياسية .

وأوضحت شركة سوبارو ان فورستر تعتمد على منصة عالمية ، بالاضافة الى المزيد من مقاومة الالتواء والصدمات ، ومساحة كبيرة ، حيث أن طول السيارة 4.63 متر وعرضها 1730 سم وارتفاعها 1815  .

وصرحت الشركة أن الفنيون قاموا بمسح بطارية ليثيوم أيون التي تزود المحرك الكهربائي القوي بقوة 12 كيلووات / 66 نيوتن متر بالطاقة ، ووضع الماكينة في علبة التروس ويمكنها قيادة فورستر التي تزن  1.7 طن ببطارية مشحونة بالكامل تصل إلى 1.6 كم و بسرعة 40 كم / ساعة.

و أدخلت سوبارو بعض التحديثات الجديد والمهمة على نظام السيارة الهجينة، وأضافت نقاط حماية جديدة للمحرّك والبطارية منعًا لحدوث أي مشاكل قد تؤدي لنتائج وخيمة، مما دفعها للفوزها بجائزة التقييم الأوروبي (Euro NCAP) كأفضل سيارة SUV .

كما أضافت نظام مراقبة وحماية للسائق أثناء القيادة، بحيث يعمل نظام التعرّف على الوجوه في السيارة على تتبع عيني السائق ومراقبتها بشكل متواصل وإصدار أصوات تحذيرية في حال زاغ نظره عن الطريق لوقت طويل، ومنحها هذا النظام الجديد جائزة عالمية مهمة في ذلك المجال

ووصل سعر السيارة سوبارو فورستر الهجينة الجديدة ذات الدفع الرباعى الأساسي إلى 43490 يورو  .

تعرف على تفاصيل الجيل الخامس من سوبارو فورستر بنسخة هجينة.. صور
تعرف على تفاصيل الجيل الخامس من سوبارو فورستر بنسخة هجينة.. صور
تعرف على تفاصيل الجيل الخامس من سوبارو فورستر بنسخة هجينة.. صور
تعرف على تفاصيل الجيل الخامس من سوبارو فورستر بنسخة هجينة.. صور
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