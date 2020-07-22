أمير الكويت يسافر إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأربعاء، مغادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، صباح غدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج، عقب إجراء عملية جراحية ناجحة.





وعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تمنياته بالشفاء العاجل للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.





وقال الرئيس السيسي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، "أدعو الله بالشفاء العاجل لأخي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأن يرده سالما معافى لجموع شعبه والأمة العربية، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية".





وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن عن إجراء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لعملية جراحية ناجحة.