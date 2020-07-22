AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمير الكويت يسافر إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:58 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأربعاء، مغادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، صباح غدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج، عقب إجراء عملية جراحية ناجحة. 

وعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تمنياته بالشفاء العاجل للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، "أدعو الله بالشفاء العاجل لأخي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأن يرده سالما معافى لجموع شعبه والأمة العربية، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية".

وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن عن إجراء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لعملية جراحية ناجحة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصدره التريند.. أمير الكويت يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية

نقل أمير الكويت إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية

في الكويت.. نقل بعض اختصاصات الأمير لولي العهد

في اتصال هاتفي .. الرئيس العراقي يطمئن على صحة أمير الكويت بعد نقله للمستشفى

وزير الديوان الأميري الكويتي: أمير البلاد يجري عملية جراحية ناجحة

بعد نقل بعض الاختصاصات لـ ولي العهد.. أمير الكويت يخضع لـ عملية جراحية

ترشيحاتنا

منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الوحدة السكنية فى حالة عرضها للبيع..مشروع قانون للإيجار القديم

غلق جزئي لشارع الهرم بالجيزة .. اعرف الاماكن والمواعيد

منها جلد الوزة.. 8 مشاكل جلدية تشير لوجود خلل في الكبد.. شاهد

آسفة كانت الأغنية الأخيرة.. أيمن الذهبي يكشف حقيقة خيانته لـ أصالة

لاستعادة حقيبتها.. أم تخاطر بحياتها وحياة طفلها وسط التماسيح.. شاهد

صحيفة ألمانية: ميركل منعت نشوب حرب مباشرة بين تركيا واليونان في المتوسط

AdvertisementS

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الوحدة السكنية فى حالة عرضها للبيع..مشروع قانون للإيجار القديم

رسميًا .. اتحاد الكرة يعلن جدول استئناف الدوري الممتاز .. صور

وزيرة الصحة اجتمعت مع ممثليهم..تحالف دولي يخطط لتوفير٢مليار جرعة لقاح لـ كورونا

وزير الدفاع البريطاني: تهديد داعش لا يزال مستمرًا على بلدنا ومصالحنا

سما المصري تعترف للمحكمة ببث فيديو ضد ريهام سعيد: "بس والله ما شهرت بيها"

للمرة الثانية.. إصابة مدير حميات دمنهور بكورونا

بحجاب وردي.. شاهد أحدث ظهور لـ فيفي عبده عبر إنستجرام

تشبه القصر .. تعرف على سيارات ياسمين صبري

أديس أبابا تواصل الاستفزاز.. وزير خارجية إثيوبيا: "النيل بتاعنا"

بعد إصابة ١٨ لاعبا بالإنتاج الحربي.. وليد العطار: لن يتم تأجيل أو إلغاء الدوري.. صور

عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف.. ورد فعلها غير متوقع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تفاصيل الجيل الخامس من سوبارو فورستر بنسخة هجينة.. صور

الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده

عبء على العائلة المالكة البريطانية.. استطلاع رأي يضع الأمير هاري في موقف محرج