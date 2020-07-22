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محافظات

تعرف على استعدادات الكهرباء والصحة والمياه في مطروح لعيد الاضحى

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:13 م
كهرباء
كهرباء
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ايمن محمود
شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على ضرورة تامين التيار الكهربى خلال ايام عيد الاضحى المبارك ، مع الجاهزية طول الـ٢٤ ساعة من معدات وسيارات وافراد ومراجعة صيانة وانارة الاعمدة ومواجهة اى اعطال.


وفي قطاع مياه الشرب اكد محافظ مطروح على تامين ضخ المياه بالكميات الكافية لاهالي المحافظة وزوارها خلال ايام العيد ،مع مقارنة الوارد للمحافظة والمستهلك والإطمئنان ،ومتابعة الاعمال وتواجد فرق الصيانة واصلاح الاعطال .




ووجه بالتحليل المستمر لعينات المياه من اكثر من موقع بالتنسيق مع مديرية الصحة ،مع تشغيل غرفة العمليات والخط الساخن على مدار ٢٤ ساعة ،ومراجعة كفاءة وتشغيل اسطول سيارات نقل مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة.


وفي قطاع الصحة وجه محافظ مطروح بمتابعة غرفة الازمات على مدار ٢٤ ساعة مع اعلان أرقام التواصل مع المواطنين ، ورفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال اى حالات  طارئة ،ومراجعة توافر جميع الادوات والمست.


كما وجه  بتكثيف المرور وشن حملات على الاسواق لاحكام الرقابة والسيطرة ومتابعة المعروض من السلع الغذائية للمواطنين.


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