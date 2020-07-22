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مرأة

بنضارة شمس وسلسلة وأساور. . إلهام وجدي تتألق فى إطلالة كاجول.. شاهد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت الهام وجدي، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بإطلالة كاجول رقيقة وأنيقة حازت على إعجاب متابعيها.

وإرتدت الهام وجدي توب أبيض أنيقا وجيب باللون الجملي وانتعلت حذاء أنيقا باللون الجملي يناسب إطلالتها، وحازت على اعجاب متابعيها.


ولم تتكلف الهام وجدي في اقتناء الاكسسوارات بل اكتفت بنضارة شمس وسلسلة وأساور يد وتركت شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة تلائم إطلالتها.


ووضعت الهام وجدي ميكب بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية ووضعت أحمر شفاه باللون الكشمير الملائم لاطلالتها واليكم إطلالتها.....



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🌳🌴🌵

A post shared by Miss Egypt 2009👑 (@elhamwagdi) on

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🌳🌴🌵

A post shared by Miss Egypt 2009👑 (@elhamwagdi) on

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