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فن

آلة الزمن.. الغسالة يدخل المنافسة فى عيد الأضحى بـ١٠٠ نسخة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:45 م
صدى البلد
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محمد نحلة - آيه عاطف

قررت الشركة الموزعة لفيلم "الغسالة" طرحه يوم ٣٠ يوليو الجاري ليصبح أول أفلام عيد الأضحى التي أعلنت عن تواجدها في الموسم


الفيلم سيتم طرحه بما لا يقل عن ١٠٠ نسخة، وهو من إنتاج نيو سينشري  وسينرجي فيلمز وافلام مصر العالمية، ويلعب بطولته نخبة من النجوم هم  احمد حاتم و هنا الزاهد ومحمود حميدة و شرين رضا وبيومى فؤاد و محمد سلام  واحمد فتحى وطاهر أبو ليلة  وعدد من ضيوف الشرف. وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.


وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي حول غسالة تتحول إلى آلة زمن مما يخلق العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية.


وقبل أيام من بدء عرض فيلم الغسالة في دور السينما بحلول أول أيام عيد الأضحى، أطلقت شركات نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي فيلمز البوستر الرسمي للفيلم، الذي يتصدره أبطال الفيلم بصحبة غسالة ينطلق منها موجات كهربائية وسبورة بها درس فيزياء أو تجارب علمية.


ويظهر في البوستر محمود حميدة يمسك كابلين كهرباء، ومعه أحمد حاتم وهنا الزاهد وشيرين رضا ومحمد سلّام  وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.

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