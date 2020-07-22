نجيب ساويرس عن أزمة سد النهضة: من حق مصر محاربة إثيوبيا إذا أغلقت الصنبور

أجرى رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس مقابلة مع مجلة "The Africa Report" الفرنسية، حيث تحدث عن تجربته السياسية القصيرة وكذلك أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن مصر لديها كل الحق في الوقوف في وجه إثيوبيا.





ونشرت المجلة المقابلة في صورة سؤال وجواب كالتالي:





- كيف تعاملت مصر مع الأزمة الصحية "وباء كورونا"؟

قال ساويرس: تعاملت مصر بالضبط بنفس توصيات منظمة الصحة العالمية منذ البداية، بمجرد اتخاذ قرار اعتماد الإغلاق ، نفذته مصر وبدأت في اتخاذ كافة التدابير، و استوردت جميع أجهزة التنفس واستوردت أدوات الاختبار، قاموا بالفعل بعمل جيد جدا وزادوا من سعة المستشفيات وخصصوا بعضها لعلاج كورونا، لكن كل شيء تم على إيقاع مصري ليس مثل النمط الأوروبي، لكن في النهاية، بشكل عام كنت سأعطيهم تقييما بين 8 من 10 على تعاملهم مع هذه الأزمة، العديد من البلدان الأخرى في أفريقيا لم تكن محظوظة مثلنا.





- لكنك كنت صريحًا جدًا بشأن فكرة تعليق العمل لأشهر ، تقريبًا مثل الإغلاق الصغير

لا، كنت أعارض الإغلاق، إغلاق غير محدود، أستطيع أن أفهم أن يقوم بإغلاقهم لمدة شهر واحد، ستة أسابيع، لأنهم كانوا بحاجة أولًا لمعرفة ما هو هذا المرض وما هي التدابير وكيف يتم نقله.





ولكن بعد عام واحد، لا يعرفون أي شيء، وكل عالم يأتي بنظرية جديدة: لا تبتعد عن مترين، متر واحد يكفي. لا، ثلاثة أمتار أفضل، ينتقل عبر الهواء، لا، لا ينتقل إلى الهواء.





- كيف أثر الوباء على مصر من وجهة نظرك من حيث التنمية والسياحة؟

كان له أسوأ تأثير، والأكثر تضررا هم الفنادق والمقاهي، لقد تضررت لقد تضررت السياحة بشدة لدرجة أن مئات وآلاف الأشخاص فقدوا وظائفهم أو أصبحوا يتقاضون أجورًا منخفضة والعديد من الفنادق معروضة للبيع، إنه أمر سيئ جدا حقا، لأنه إذا كان عليك دفع رواتب للموظفين شهرًا بعد شهر، مثل مليون دولار، نصف مليون دولار في الشهر، ثم لا يوجد دخل، هذه هي المنطقة الأكثر تضررا.





- هل دفع كورونا الكثير من الصناعات لتصبح أكثر عملية؟ هل سنرى زيادة في الصناعة التحويلية في مصر؟

هناك العديد من المصانع التي دخلت في صناعة أدوات التطهير وبعض الأشياء الأخرى. لكن الكل في الكل كورونا كارثة، إنه كارثة من حيث خفض إنتاجية الجميع ولعب التأثير النفسي لتسمم الحياة دورا. الناس مكتئبون تمامًا ويريدون العودة إلى حياتهم الطبيعية. هذه كارثة. آمل أن نرى نهاية لذلك.





- كيف أثر كورونا على قيمة الذهب؟ هل تعتقد أنها ستستمر في الحفاظ على مستواها العالي؟

ارتفاع قيمة الذهب ليس فقط بسبب كورونا ، هناك بداية نزاع بين الصين وأمريكا والصين وبريطانيا، في الشرق الأوسط لدينا حرب محتملة بين مصر وتركيا، وربما مصر وإثيوبيا، ثم هاجمت الصين لهند، وتحاول الصين حاليا ضم هونج كونج.





وتحاول إيران الآن تعزيز قوتها النووية، لكن الولايات المتحدة والأوروبيين يحبطونها؟

لذا إذا نظرت إلى الوضع الجيوسياسي، فهذا سيء حقًا. لذا يتفاعل الذهب مع كل ذلك كملاذ آمن. لذا فهي ليست جائحة كوورنا فقط.





- في سيرتك الذاتية على تويتر، تذكر أنك مقاتل من أجل الحرية. ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟

مقاتل من أجل الحرية تعني أنني أدعم الحرية، دعنا نقول إنني أؤيد شعب هونج كونج ضد محاولة الصين تهدئتهم، أنا أؤيد شعب كشمير لأن هناك مسلمين وهم مستهدفون من قبل الهند ويمنعون من حقوق الحياة البسيطة. لقد حاربت جماعة الإخوان المسلمين في مصر لأنهم أرادوا أن يحرموني من حريتي في الديمقراطية والحرية.





لذلك عندما أقول إنني مقاتل من أجل الحرية ، أخرج عن طريقي، وأخاطر بحياتي وثروتي ضد أناس غير منصفين وظالمين ... أنا مجرد شخص مستعد للخروج من طريقه ومحاربة الظلم.





- لهذا السبب أسست حزب المصريين الأحرار؟

بالضبط، نعمل.. لكنني خرجت من السياسة تماما، أنا خارج السياسة تماما منذ 4 إلى 5 أعوام.





- عن سد النهضة الإثيوبي، ما هي حقوق مصر فيه؟

يأتي النيل إلينا ، ويأتي الماء إلينا من خلال أربع أو خمس دول أفريقية نقيم معها - باستثناء دولة واحدة لدينا علاقة سيئة معها - والباقي لدينا علاقات جيدة، وإذا نظرت إلى أفريقيا، فإن مصر هي القطب الشمالي، وجنوب إفريقيا هي القطب الجنوبي.





- لقد ذكرت سابقًا حربًا محتملة بين مصر وإثيوبيا، على الأرجح على السد، قبل بضعة أسابيع، وزعت عريضة بعنوان "حق المصريين في مياه النيل". هل تعتقد أن العمل العسكري ممكن؟ هل هذا معقول؟





هذا ليس معقولا، لكن دعني أسألك سؤالًا، تخيل أن شخصًا ما يغلق عليك منزلك وفجأة ليس لديك طعام ونفد منك الطعام، لا يوجد طعام لأن مصر تعتمد 100٪ على النيل لمياهها، لذلك قرر شخص ما الخروج وإغلاق الصنبور. فجأة، تجف جميع أراضيك الزراعية ويبدأ شعبك في الموت. إذا، ماذا بإمكانهم أن يفعلوا؟ مجرد مشاهدة أنفسهم يموتون؟ أو الذهاب للقتال من أجل حقهم؟





لذا إذا أردنا إلقاء اللوم على أننا بدأنا حربًا ضد إثيوبيا ، فإن الشخص الذي يجب إلقاء اللوم عليه هو إثيوبيا لأنهم أغلقوا الصنبور ، بعد سنوات، مئات السنين من التاريخ من الفراعنة، النيل مصري، سأصوت للحرب إذا أغلقوا الأسوار حولنا.







