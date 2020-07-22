يبعد عن الأرض مليون كيلو متر.. مسبار الأمل يرسل أول صورة من الفضاء

أعلن الشيخ محمد بن راشد، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، عن استقبال أول صورة من مسبار الامل، عقب ابتعاده عن الارض بمليون كيلومتر.





وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على تويتر: "مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء... صورة لوجهته وقبلته .. للكوكب الأحمر .. تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم ضمن أجهزة ملاحته الفضائية".





وأضاف: "ما أوسع الكون .. ما أعظم الخلق .. وما أقرب الخالق".





وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، أن انطلاق مسبار الأمل في رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ يشكل إنجازا وطنيا وعربيا ودفعة إماراتية متقدمة في مسيرة بناء المعرفة العالمية في مجال الفضاء.





ووفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم"، قال الشيخ خليفة في كلمته بهذه المناسبة، إنه تم متابعة اليوم بسرور وفخر عظيم نبأ الإطلاق الناجح لمسبار الأمل الذي نشأت فكرته وتطورت داخل مؤسساتنا السياسية والبحثية الوطنية وجرى تصميمه وتصنيع مكوناته الرئيسة بمشاركة أصيلة فاعلة من نخبة كفاءات وطنية شابة، نيرة العقول، رفيعة التأهيل والتدريب، مخلصة، صادقة الولاءِ والانتماء".





وأضاف أن مسبار الأمل يشكل إضافة نوعية عالية القيمة يفتخر بها أبناء الوطن وتسمو بها الدولة مركزًا إقليميًا رائدًا في قطاع الصناعات الفضائيّة.