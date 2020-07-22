AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يبعد عن الأرض مليون كيلو متر.. مسبار الأمل يرسل أول صورة من الفضاء

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:07 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلن الشيخ محمد بن راشد، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، عن استقبال أول صورة من مسبار الامل، عقب ابتعاده عن الارض بمليون كيلومتر. 

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على تويتر: "مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء... صورة لوجهته وقبلته .. للكوكب الأحمر .. تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم ضمن أجهزة ملاحته الفضائية". 

وأضاف: "ما أوسع الكون .. ما أعظم الخلق .. وما أقرب الخالق". 

وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، أن انطلاق مسبار الأمل في رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ يشكل إنجازا وطنيا وعربيا ودفعة إماراتية متقدمة في مسيرة بناء المعرفة العالمية في مجال الفضاء.

ووفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم"، قال الشيخ خليفة في كلمته بهذه المناسبة، إنه تم متابعة اليوم بسرور وفخر عظيم نبأ الإطلاق الناجح لمسبار الأمل الذي نشأت فكرته وتطورت داخل مؤسساتنا السياسية والبحثية الوطنية وجرى تصميمه وتصنيع مكوناته الرئيسة بمشاركة أصيلة فاعلة من نخبة كفاءات وطنية شابة، نيرة العقول، رفيعة التأهيل والتدريب، مخلصة، صادقة الولاءِ والانتماء".

وأضاف أن مسبار الأمل يشكل إضافة نوعية عالية القيمة يفتخر بها أبناء الوطن وتسمو بها الدولة مركزًا إقليميًا رائدًا في قطاع الصناعات الفضائيّة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العرب إلى المريخ.. قصة أول مسبار إماراتي ينطلق إلى الكوكب الأحمر

مسبار الأمل.. إعلامية كويتية: الإمارات لا تعرف المستحيل وأحيت حلم امتد 60 عاما

في رحلة تمتد لـ 60 مليون كم .. الإمارات أول دولة عربية وإسلامية تطلق مسبارا إلى المريخ | صور

بث مباشر.. إطلاق مسبار "الأمل" الإماراتي إلى كوكب المريخ

مسبار الأمل.. هزاع بن زايد: اليوم تسجل الإمارات تاريخا جديدا مجيدا

سي إن إن: الإمارات تدخل التاريخ بإطلاق مسبار الأمل إلى المريخ

ترشيحاتنا

أمير الكويت يسافر إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه

التعليم تعلن عن وظائف بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021

نوادر ثورة يوليو.. صحفية تركية تستقيل من عملها لـ تحترف الرقص الشرقي في بورسعيد

موجة سخرية من عروس تتسبب في إغضابها.. والسر في خاتمها

كيف يقبض ملك الموت أرواح البشر في وقت واحد رغم اختلاف أماكنهم؟.. الافتاء توضح

23 سبتمبر.. الحكم في استئناف مجدي عبد الغني على حبسه بسبب ميراث أقاربه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشكلة النساء.. إليك علاج جلد الوزة

نوستالجيا.. معاناة نجيب محفوظ من الصرع في طفولته.. وتأثير مرض السكر على كتاباته وحياته

تعرف على تفاصيل الجيل الخامس من سوبارو فورستر بنسخة هجينة.. صور