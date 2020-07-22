التشكيل.. مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام وست هام في الدوري الإنجليزي





وتنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد، معقل فريق مانشستر يونايتد.



وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:



في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: فوسو مينساه - هاري ماجواير - ليندولف - ويليامز

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جرينوود - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال



ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 62 نقطة، بينما يحتل وست هام يونايتد المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.

كشف النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه، وذلك لملاقاة نظيره نادي وست هام ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.