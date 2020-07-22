إلغاء ودية طنطا والمصري البورسعيدي بسبب كورونا

قرر مسئولو نادي طنطا
برئاسة فايز عريبي إلغاء ودية المصري البورسعيدي والتي كان مقررا إقامتها غدا ضمن الاستعداد لاستئناف بطولة الدوري المصري عقب توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية .
وأكد مسئولو نادي طنطا أن إلغاء ودية المصري البورسعيدي
جاءت عقب ظهور إصابات بفيروس كورونا داخل الفريق المصري بناء على طلب طارق العشري المدير الفني للفريق .
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري
بقيادة طلعت يوسف مع مضيفه طنطا إيجابيا بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس" الثلاثاء"، على ملعب النادي السكندري بمقر فرع سموحة في إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدوري الممتاز عقب توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.
ونجح الاتحاد السكندري في التقدم بالهدف الأول خلال الشوط الأول من مجريات اللقاء عن طريق أحمد حجي، بينما تمكن طنطا
من إحراز التعادل في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بهدف لكل منهما.