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أخبار العالم

بعد إغلاق قنصليتها في تكساس .. مستشارة البيت الأبيض: ترامب غاضب جدا من الصين

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:25 م
مستشارة البيت الأبيض
مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي
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على صالح
كشفت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي عن الرسالة التي تحاول الولايات المتحدة إرسالها بـ إغلاق قنصلية صينية في تكساس، منوهة بأن الرئيس دونالد ترامب لا يزال غير سعيد وغاضبا بشأن الصين بسبب معالجتها لـ وباء فيروس كورونا.


وقالت كونواي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: أعتقد أن الرئيس أوضح تمامًا أنه غير راضٍ عن الصين - حقيقة لأن الفيروس الصيني تم إطلاقه من هذه الدولة إلى العالم، فضلا عن أنها تضن بالقليل جدًا من المعلومات والأمانة والشفافية.




وتابعت: ما زلنا لا نحصل على معلومات من الصين، وما زلنا لا نعرف أرقام الحالات وأرقام الوفيات وما إلى ذلك.


وأمرت الولايات المتحدة بكين بإغلاق قنصليتها في هيوستن الجمعة، وعلق مسؤولون بأن القرار اتخذ كجزء من اجراءات الحماية الأمريكية. 


وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، اتهمت وزارة العدل الأمريكية، بكين برعاية المتسللين الذين كانوا يستهدفون معامل تطوير لقاحات  كوفيد 19.


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين إن قرار الإغلاق "فظيع وغير مبرر".

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