كشف له سبب إغلاق القنصلية الصينية.. بعد عام من التوتر بين البلدين بومبيو يلتقي نظيره الدانماركي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم استئناف حركة الطيران مع الدانمارك.





وأوضح بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدانماركي، جيب كوفو، أن إغلاق قنصلية الصين في هيوستن جاء بسبب تدخلات الحزب الشيوعي، حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبا عاجل لها.





ومن جانبه، قال وزير الخارجية الدنماركي: "ننسق مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضية القطب الشمالي"، مؤكدا "نريد عالمًا يحترم الديمقراطية".





وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل إلى الدنمارك، اليوم الأربعاء، في زيارة تركز على التعاون في القطب الشمالي على خلفية مطامع صينية، وذلك بعد عام من التوتر بين البلدين أثاره عرض دونالد ترامب شراء جرينلاند.





ومن المقرر أن يلتقي بومبيو رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريديريكسن ومن ثم نظيره جيب كوفو، الذي دعا أيضا مسؤولين في وزارتي خارجية جرينلاند وجزر فارو، وهي منطقة دنماركية أخرى تتمتع بالحكم الذاتي.





وجدير بالذكر أن الخارجية الأمريكية اعلنت اليوم اغلاق القنصلية الصينية في هيوستن مما زاد من حدة التوترات بين البلدين.



