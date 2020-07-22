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يوسف الحسيني يوجه رسالة للإعلاميين العاملين في المنابر التركية ..شاهد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:57 م
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
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محمود محسن
أكد الإعلامي يوسف الحسيني المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ أن هناك بعض الخونة يعملون في منابر تركيا يسلطون الضوء على ما يحدث في مصر، معلقا: "لماذا لا تقومون بتسليط هذا الضوء على ما يحدث بتركيا".


وأضاف الحسيني خلال لقاء له في برنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أن الأمم المتحدة اكدت في تقرير لها أن تركيا أكثر دولة قامعة لحرية الصحفيين وتعد أكبر سجن للحريات فى العالم وهو ما أكده تقرير الامم المتحدة .


وتابع أن الوطن بالنسبة لهؤلاء الخونة حفنة من التراب العفن، مؤكدا أن هؤلاء لا يوجد لديهم مانع أن يحكمهم شخص من دولة اجنبية.


وأشار الحسيني إلى أنه تم وضع خطة محددة من الدولة المصرية وليست عشوائية لاستكمال العملية الانتخابية، مؤكدا أنه سيكون هناك انتخابات لمجلس الشيوخ وستتم بنجاح .


وقال المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر إن الدولة المصرية صرفت ما يقرب من 2 تريليون جنيه على مشروعات التنمية، وتم الحصول على قروض ومنح واستطاعت الدولة ان تخفض عجز الموازنة والتضخم ونحن مستمرون في ذلك.
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