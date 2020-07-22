الشوط الأول.. وست هام يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الدوري الإنجليزي ..فيديو

تقدم نادي وست هام على نظيره نادي مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



