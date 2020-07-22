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رياضة

الشوط الأول.. وست هام يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الدوري الإنجليزي ..فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم نادي وست هام على نظيره نادي مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف اللقاء الوحيد حتى الآن سجله ميشيل أنطونيو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء، لينهي أحداث النصف الأول من اللقاء بتقدم فريقه اللندني.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: فوسو مينساه - هاري ماجواير - ليندولف - ويليامز

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جرينوود - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 62 نقطة، بينما يحتل وست هام يونايتد المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.
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