القيادة السياسية لديها رؤية محددة.. وزير الرى السابق: 10 سنوات هي الوقت المثالي لملء سد النهضة

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى السابق أن توقيت الإعلان عن ملء السد بصورة فردية دون تشاور أو توافق بين الدول الثلاثة غير مناسب وهذا القرار خرق للاتفاقية بين الدول الثلاثة 2015 .





وأضاف حسام مغازى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان هذا القرار يزيد الوضع تعقيدا أثناء التفاوض برعاية الإتحاد الأفريقى ،و يفقد الثقة والمصداقية فى النوايا الأثيوبية وهى محاولة لفرض الرأى الواحد دون الوصول لإتفاق.





وأشار وزير الرى السابق الى أنه تم التوصل لعقد قمة أفريقية مصغرة ولهذه القمة أهمية بالغة فى التشاور وحل النقاط العالقة التى لم تتفق عليها الدول ويكون من ضمن ذلك إجراءات ملء السد بصورة تتفق عليها الدول الثلاثة.





ونوه بأن أثيوبيا أعلنت عن تراجعها عن ملء السد بقرار فردى بعد اعلانها ذلك فى توقيت خاطئ ، مؤكدًا أن الحل هو عقد القمة الأفريقية لوضع حل لتداعيات هذا القرار ومنع وجود احتقان فى دول المصب مصر والسودان من جراء هذا القرار.





وأكد أن القيادة السياسية لديها رؤية محددة بما يتناسب مع هذا القرار وخلال وقت قصير سنعرف رد فعل مصر ، وفى مايو 2013 كان تقرير اللجنة الدولية يؤكد أن أمان السد وتصميماته مسئولية أثيوبيا لافتًا أن الفترة المثلى لملء السد من 10إلى 12 سنة وعدم ملء السد فى سنوات الجفاف حتى لا يكون هناك تأثير سلبى على دول المصب.



