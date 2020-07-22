إنشاء معهد بغداد الأزهري في الوادي الجديد بتكلفة 18 مليون جنيه

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، مشروع معهد بغداد الأزهرى الجارى إنشاؤه على مساحة 6000م2، بتكلفة 18 مليون جنيه، لتقديم الخدمة التعليمية لعدد 435 طالباً وطالبة بمراحل رياض الأطفال والابتدائى والإعدادي.





جاء ذلك ، ضمن جولته التفقدية لمركز باريس، يرافقه فيها كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس، حيث وجه بالحفاظ على نفس معدل الأداء والإنجاز للانتهاء من كافة الاعمال فى التوقيتات المحددة، تمهيدًا لدخولها الحقل التعليمى لتقديم الخدمة التعليمية لأبناء القرية والقرى المجاورة.





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كما تفقد المحافظ مدرسة جورمشين 7 المقامة على مساحة 2600م2 بتكلفة 5.7 مليون جنية لخدمة أبناء القرية بمرحتلى رياض الأطفال والتعليم الابتدائى.





ووجه الزملوط بتركيب خزانات مياه شرب علوية لضمان توفير المياه فى حال انقطاعها بسبب أى طارئ، مشددا بسرعة إنهاء كافة الأعمال بالمدرسة تمهيدا لدخولها الخدمة التعليمية العام الدراسى المقبل.





كما وجه الزملوط بحصر عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية بقرية جورمشين الجديدة لدراسة إمكانية فتح فصول منخفضة الكثافة لهم بالقرية وذلك لتخفيف العبء عليهم وعلى ذويهم نظرا لبعد المسافة من القرية إلى المدرسة .



