بشعر ويفي.. نسليهان أتاغول تفاجئ متابعيها بإطلالة مختلفة
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:03 م
نسليهان أتاغول
حرصت الفنانة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت نسليهان أتاغول بإطلالة كلاسيكية مختلفة وهي تأكل البيتزا مع أحد اصدقائها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى حبهم لها.
وتركت نسليهان أتاغول شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة بـ تسريحة الويفي الخفيف، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
ولم تتكلف نسليهان أتاغول في وضع الماكياج أو ارتداء الاكسسوارات؛ حيث انها اكتفت بالظهور بوضع الورود على شعرها، وقرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..