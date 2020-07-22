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منوعات

بعد 8 سنوات من عدم الإنجاب.. قرية ترحب بميلاد أول طفل على أرضها

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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نهى حمدي
على مدار 8 أعوام لم يطرق إلى مسامع سكان إحدى القرى الإيطالية صرخات تشير إلى  ولادة طفل جديد، وبعد كل هذه المدة وضعت سيدة طفلها وسط فرحة أهل القرية وعمدتها. 

جاء هذا الطفل ليصبح تعداد أهل قرية "مورتيرون" التي تقع في مقاطعة "لومبارديا" الإيطالية 30 نسمة فقط، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية. 

وكانت عمدة القرية قد قامت بتهنئة الأم على أول مولود يولد على أرض القرية منذ عام 2012 سنوات، وذلك نظرًا لقلة عدد السكان، وعبرت عن سعادتها بقدوم الطفل وسارت على العادة الإيطالية القديمة، وهي وضع شريط لبني اللون و ورقة تحمل اسم المولود.

 فيما أطلقت الأم على الطفل اسم "دينيس" وعبرت عن فرحتها بوضعه بأمان في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقد تم منع  الأم من الخروج لزيارة عائلتها، حتى  يجرى الاحتفال بزيادة عدد سكان القرية فردًا جديدًا، وسيتم ذلك عندما يحين الوقت المناسب لعودة الاحتفالات والتجمعات مرة أخرى. 

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