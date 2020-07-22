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أحمد السجيني: تشريع التصالح على مخالفات البناء هدية للشعب المصري.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:15 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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إبراهيم القادري
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن جميع مؤسسات الدولة وقفت علي أرض الواقع، وانتبهت الى تعديات ومخالفات المباني، قائلا "مفيش طوبة بتتبني في مصر مخالفة للقانون".

وأضاف أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "TEN"، أن مصر لم تشهد طفرة على مستوى مخالفات البناء منذ ستينيات القرن الماضي، مؤكدا ان إجراءات التصالح علي مخالفات المباني لم تصل الى القدر المراد منه .

وأوضح أحمد السجيني ، أن تشريع التصالح علي مخالفات البناء؛ يعد هدية للشعب المصري، وهذا لان هناك نسبة كبيرة جدا من الابراج تم بناؤها بشكل مخالف.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية رشيدة وتعمل في جميع الملفات بالتوازي، مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بكل تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء .

ونوه إلى أنه بناء علي ذلك؛ أصدرنا في البرلمان، قانون للتصالح علي مخالفات البناء، لمن يريد، وهذا القانون لا يترتب عليه عقوبة.
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