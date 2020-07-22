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أخبار العالم

كورونا يضرب إسبانيا بقوة.. تسجيل أكبر عدد إصابات ب Covid-19 منذ 8 مايو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:32 م
إسبانيا.. لا إلتزام
إسبانيا.. لا إلتزام بالتباعد الاجتماعي
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محمد علي
أظهرت بيانات من وزارة الصحة الاسبانية اليوم الاربعاء تسجيل 730 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى ال 24 ساعة الماضية وهو اعلى رقم للإصابات  منذ 8 مايو. 

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في إسبانيا 267،551 ألف حالة.

وأكد وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا يوم الأربعاء أنه كان هناك 224 حالة تفشي نشطة في البلاد ، "معظمها تحت السيطرة ، بما في ذلك في لاردة التي تعتبر الآن خاضعة للسيطرة".

وأوضح مدير مركز الطوارئ الصحية فرناندو سيمون الأسبوع الماضي أن الحالات الجديدة ترتبط بشكل متزايد بالشباب.

وارتفع عدد وفيات كوفيد 19 بواقع شخصين فى ال 24 ساعة الماضية و 12 فى الايام السبعة الاخيرة.

و توفي ما مجموعه 28،426 شخصًا بسبب فيروس كورونا في إسبانيا.

وقال إجناسيو أجوادو ، نائب رئيس حكومة مدريد ، إن الحكومة الإقليمية تدرس جعل الكمامات إلزامية في جميع الأماكن العامة في العاصمة أيضا. 

وتعد مدريد وجزر الكناري  المنطقتان الوحيدتان في البلاد اللتان لايوجد بهما إلزام لإرتداء الكمامات واحترام وجود مسافات آمنة أو  التباعد الاجتماعي.

وسيلتقي وزير الصحة في حكومة الإقليم الخميس بوزير الصحة لمناقشة المزيد من الإجراءات لاحتواء انتشار الفيروس ، بما في ذلك إجراءات بمطار مدريد.

واضاف اجوادو ان "الاجراءات الجديدة فى مدريد ستعتمد على نتيجة الاجتماع".


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