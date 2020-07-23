AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لحيازته 6 أطنان سلع مجهولة.. حبس مالك مخزن للوجبات الجاهزة بالوايلي

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة الوايلي الجزئي، حبس، مالك مخزن للوجبات الجاهزة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازته (6.130 طن سلع غذائية "أرز أبيض – خل طعام – عدس – مكرونة – ملح طعام – زيت طعام ") مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.


وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة، قد تمكنوا من ضبط مالك مخزن للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة الوايلي؛ لحيازته (6.130 طن سلع غذائية "أرز أبيض – خل طعام – عدس – مكرونة – ملح طعام – زيت طعام ") مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط أطنان من السلع والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر بالقاهرة

ضبط شركة منتجات غذائية بداخلها 7 أطنان سلع فاسدة فى الجيزة

إحباط ترويج ٨ أطنان أغذية و١٢ ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

ضبط مالك مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بدائرة الجمالية

ضبط 6 أطنان لحوم وأغذية فاسدة داخل مخزن غير مرخص بالقاهرة

حبس مالك مركز لتعبئة السلع لحيازته 4 أطنان سكر وأرز ودقيق مجهول المصدر

ترشيحاتنا

وزير الرى السابق لـ صدى البلد: 10 سنوات الوقت المثالي لملء سد النهضة

حقيقة وفاة الطفل حسوني متسابق Arabs Got Talent بسبب السمنة

مرتضى منصور: لا يوجد شخص يمكنه السيطرة على القناة.. فيديو

الصحة تكشف أسباب وتفاصيل تراجع وفيات كورونا

الحرب اقتربت.. كيف وصلت تركيا واليونان إلى ساعة الصفر قبل تدخل ميركل؟

فخر مصر.. أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بطل الدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور

على الهواء.. شاهد لحظة سقوط مراسل فوق ضيفه مغشيا عليه| فيديو

اختبارات الأجواء الحارة.. هيونداي توسان 2021 تظهر فى الإمارات.. صور