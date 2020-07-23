لحيازته 6 أطنان سلع مجهولة.. حبس مالك مخزن للوجبات الجاهزة بالوايلي

قررت نيابة الوايلي الجزئي، حبس، مالك مخزن للوجبات الجاهزة ، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيا زته (6.130 طن سلع غذائية "أرز أبيض – خل طعام – عدس – مكرونة – ملح طعام – زيت طعام ") مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.







وكان وكان

ضباط مباحث التموين بالقاهرة،

قد

تمكنوا

من ضبط مالك مخزن للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة الوايلي؛ لحيازته (6.130 طن سلع غذائية "أرز أبيض – خل طعام – عدس – مكرونة – ملح طعام – زيت طعام ") مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.