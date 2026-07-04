عبّر الإعلامي أحمد شوبير عن سعادته ودعمه للمنتخب المصري، بعد النتائج الإيجابية الأخيرة، برسالة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

منتخب مصر

وكتب شوبير: “يارب دايمًا مصر تكون فرحانة.”

وجاءت رسالة شوبير في ظل حالة الفرح التي يعيشها الشارع الرياضي، بعد الأداء المميز الذي يقدمه المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم.

وتفاعل عدد كبير من الجماهير مع منشور شوبير، مؤكدين أمنياتهم باستمرار مشوار المنتخب وتحقيق المزيد من الإنجازات.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16، وسط آمال بمواصلة كتابة التاريخ في البطولة.