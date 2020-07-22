معروض على الأهلي.. يوسف أوباما يرفض التجديد للزمالك بفرمان من والده .. فيديو

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن رفض والد يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب نادي الزمالك، تجديد نجله للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم الموافقة على مطالبه المادية.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "والد أوباما يريد حصول نجله على مبلغ 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد من أجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء، واللاعب رفض من قبل عقد جلسة مع مسؤولي النادي للضغط عليهم".
وأضاف: "أوباما تلقي عرضا من ناد سعودي للانتقال إليه فى الموسم المقبل، فى ظل عدم اتفاق اللاعب مع مسئوولي القلعة البيضاء على تمديد تعاقده في الفترة المقبلة".
وشهدت الساعات الماضية الكثير من الشائعات، حول انتقال يوسف أوباما للنادي الأهلي، حيث أكد البعض عرضه على القلعة الحمراء من جانب أحد الوكلاء مع موافقته على الانتقال للأهلي.