أحمد حجازي يعود مع وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي رسميًا





ويتأهل صاحبا أول مركزين في دوري الدرجة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي، على أن ينافس أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس على البطاقة الثالثة والأخيرة للتأهل للبريميرليج.





تأهل وست بروميتش ألبيون جاء بعد تعادلهما في أخر جولات البطولة مع كوينز بارك رينجرز بهدفين لكل منهما، وخسارة منافسه برينتفورد أمام بارنسلي، وتعادل فولهام أمام ويجان.





أحمد حجازي لم يشارك في مباراة اليوم وجلس على دكة البدلاء، لكنه ساهم في احتلال فريقه المركز الثاني، والعودة رسميًا لمنافسات البريمرليج، بعد هبوطه للشامبيونشيب عام 2018.





حجازي كان قد شارك في أخر مواسم وست بروميتش في البريميرليج منذ الدور الثاني لموسم 2017-2018، بعد انتقاله قادمًا من صفوف النادي الأهلي.





وبذلك، تخوض فرق برينفتورد وفولهام وكارديف سيتي وسوانزي سيتي الملحق المؤهل على أخر بطاقات التأهل للبريميرليج.





عاد أحمد حجازي مدافع منتخبنا الوطني، مع فريقه وست بروميتش ألبيون، لمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مجددًا الموسم المقبل، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى.