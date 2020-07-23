لجنة مكافحة كورونا: لدينا أكثر من 17 تجربة على اللقاحات وصلت إلى المرحلة السريرية.. فيديو

قال حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة كورونا، إن هناك درعين أساسيين لمحاربة فيروس كورونا، أحدهما وقائي والأخر شفاء المرضى.



وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن الوقاية المتوفرة حاليا بين أيدينا هي الوسائل الإحترازية، سواء التباعد الاجتماعي، أو ارتداء الكمامات والعادات الصحية السليمة.



وأضاف أن في القريب العاجل سيصبح لدينا سلاح وقائي قوي، وهو اللقاح، وفيما يخص معني اللقاح، أوضح أن الفرد بيأخذ الفيروس سواء كان حي أو ميت، وذلك من أجل تحفيز الجسم والتعرف عليه في حالة دخوله للجسم.



وأشار إلى أن هناك أكثر من لقاح بيتم دراسته، متابعا: لدينا أكثر من 17 تجربه على اللقاحات وصلت إلى المرحلة السريرية، معقبا: أشهر تلك اللقاحات هو لقاح الولايات المتحدة.



وتابع: لقاح الولايات المتحدة يشهد نجاح كبير، حيث أشارات الدراسات الأولية إلى أن هذا اللقاح بيقوم بتكوين نوعين من المناعه وهم خلايا تذكيرية وأخري قتالية.



وواصل قائلا: مصر قامت بالإتفاق من أجل الحصول على 30 مليون جرعه من هذا اللقاح، وفيما يخص اللقاح الصيني، أكد على أن وزيرة الصحة هالة زايد كانت مجتمعه أول أمس مع السفير الصيني من أجل أن تكون مصر مركز لإنتاج اللقاحات في أفريقيا.



وشدد على أن تلك اللقاحات ستكون متوافره مع العام الجديد.

