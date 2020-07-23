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رياضة

محمد فضل: لا نية لتأجيل قمة الأهلي والزمالك.. ولا قرار ضد الإنتاج الحربي بعد إصابة لاعبيه ..فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:29 ص
محمد فضل
محمد فضل
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محمد رشاد
قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة، إنهم لم يتخذوا أي قرار بشأن مباريات الإنتاج الحربي بعد إصابة 18 فردا بالنادي بفيروس كورونا، كما أوضح أنه لا توجد أي نية لتأجيل مباراة القمة.

وأضاف محمد فضل، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورتس" الفضائية، "جدول الدوري أُصدر من 4 جولات فقط لأن الاتحاد الإفريقي كان أعلن في وقت سابق، أنه سيلعب باقي مباريات دوري الأبطال في سبتمبر؛ لذلك أرسلنا مباريات أغسطس فقط للجهات الأمنية".

وتابع: "لا توجد نية لتأجيل أي مباراة في الظروف الحالية بسبب ضغط الوقت، بما في ذلك القمة بين الأهلي والزمالك لأن الجهات الأمنية وافقت على إقامتها، وهي الجهة الوحيدة التي تحسم الأمر".

أما فيما يتعلق بموقف الإنتاج الحربي بعدما ظهرت 18 حالة داخل النادي مصابة بفيروس كورونا، فقال محمد فضل "لم نتخذ قرارا بشأن الإنتاج الحربي، لكن نتمنى ألا يحدث أي شيء يؤدي إلى تأجيل المباريات".

وأضاف "سنتعامل مع الموقف حسب كل حالة، وسندرس مواقف الأندية في حالة حدوث إصابات داخل أي فريق حسب ظروفه، نتمنى ألا يكون هناك تصرف فردي من الأندية بالشكل الذي يؤدي إلى ضرر بالفريق بالكامل".

وفيما يتعلق بالمباريات الودية، قال "لم نطلب تقليل عدد المباريات الودية، لكن طلبنا اتخاذ الإجراءات الاحترازية، إذا كانت المباريات والاحتكاك أقل فهذا أفضل لكن لن نطلب هذا الأمر بشكل رسمي".

كما أوضح موقف الانتخابات الخاصة باختيار مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة، قائلًا "تحدثنا مع الاتحاد الدولي في الأمر بشأن إقامة الجمعية العمومية، وسيكون هناك قرار الأسبوع المقبل في هذا الشأن".

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