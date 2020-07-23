صاحب صاحبه.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي

وجه فريق ليفربول الإنجليزي رسالة لـ محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الأول عقب تتويج الفريق بـ كأس الدوري الإنجليزي مساء أمس، الأربعاء.
ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ محمد صلاح بصحبة لوفرين صديقه المقرب في الفريق حاملين الكأس.
وعلق الحساب على صورة محمد صلاح ولوفرين "صاحب صاحبه".
تفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وظهر محمد صلاح مرتديا العلم المصري خلال احتفاله بلقب الدوري الإنجليزي .
وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة.
صاحب صاحبه ❤️🤛🤜😄 #ليفربول_الأبطال pic.twitter.com/riy4MRr1O7— ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) July 22, 2020