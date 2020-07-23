صاحب صاحبه.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي

الإنجليزي رسالة لـ محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الأول عقب تتويج الفريق بـ كأس الدوري الإنجليزي مساء أمس، الأربعاء.

وعلق الحساب على صورة محمد صلاح ولوفرين "صاحب صاحبه".

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة.