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رياضة

انتهى الانتظار.. لاعب ليفربول السابق يعلق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:00 ص
ليفربول
ليفربول
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مصطفى كرم
احتفل إيان راش لاعب فريق ليفربول الإنجليزي واحد أساطير بتتويج الف يق ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عاما.

ونشر إيان راش صورة لاحتفال لاعبي ليفربول باللقب وعلق عليها قائلا "أبطال الدوري الانجليزي الممتاز انتهى الانتظار".

احتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى الجولة الأخيرة.
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