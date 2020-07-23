انتهى الانتظار.. لاعب ليفربول السابق يعلق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

احتفل إيان راش لاعب فريق ليفربول الإنجليزي واحد أساطير بتتويج الف يق ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عاما.





ونشر إيان راش صورة لاحتفال لاعبي ليفربول باللقب وعلق عليها قائلا "أبطال الدوري الانجليزي الممتاز انتهى الانتظار".





احتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.



