القضاء الإداري تقبل ١٩ طعنا من مرشحى الشيوخ بالبحيرة

قررت دائرة الطعون بمحكمة القضاء الإداري بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار جابر خليل، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، قبول 19 طعنا للمرشحين المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بعد نظرها.

وهم كل من:" ماهر رجب إبراهيم محمد، أشرف محمد حمادة، مسعد عبد القادر إبراهيم، حازم توفيق محمد حسن، شعبان جلال شعبان، محمد محمد عفيفي عوض، محمود محمد طه علي، محمود ربيع محمود شعبان، عصام السيد علي محمود، عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول، محمد أحمد محمد عشيبة، تهاني عبد العظيم عبد الله، هدي عطية علي سلامة، نهلة عبد الونيس عز الدين، مدحت يحي علي سليمان، هشام علي أحمد أبو راية".

كما قضت هيئة المحكمة برفض الطعون المقدمة من إثنين مرشحين بوضع أسمائهم ضمن قائمة المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، ورفض طعن أخر من مرشح مستقل ضد مرشح مستقبل وطن علي النظام الفردي.

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وكانت محكمة القضاء الإداري تلقت 24 طعنًا من المستبعدين من خوض انتخابات مجلس الشيوخ على النظام الفردي في محافظة البحيرة من إجمالي 46 مرشحًا تقدموا بطلبات لمحكمة دمنهور الابتدائية لخوض الانتخابات والمنافسة على 7 مقاعد على مستوى المحافظة.

وقررت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة البحيرة، والموكل إليها تلقي طلبات الترشح للمقاعد الفردية، برئاسة المستشار صادق بلال، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، استبعاد أوراق 24 متقدمًا للترشح من إجمالي 46 شخصًا تقدموا بأوراق ترشحهم، بما يعادل أكثر من نصف المرشحين لخوض الانتخابات على 7 مقاعد بنظام الفردى في دائرة المحافظة.

وقالت مصدر قضائى إن استبعاد معظم المتقدمين يرجع إلى عدم استكمال أوراقهم، وإن عددا كبيرًا منهم لم يقدموا حساب الحملة الانتخابية في البنك، بينما أحد المرشحين لم يستوف الشروط لعدم حصوله على مؤهل عال.

وبدأت عملية الطعون على قرار الاستبعاد صباح الاثنين 20 يوليو، على مدى 3 أيام أمام محكمة القضاء الإداري، ويمكن للمرشح المستبعد الطعن على قرار اللجنة بما يمكنه من العودة مرة أخرى لدخول سباق الانتخابات.

