مسار إجبارى بـ17 أغنية عن أحلام ومشاعر الشباب على مسرح نافورة الأوبرا

نظمت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا لفريق مسار اجبارى الذى قدم على مسرح النافورة المفتوح 17 اغنية من الاعمال الخاصة بالفريق.





وتناولت احلام وطموحات وقضايا الاجيال الجديدة ونجح من خلالها في خلق حالة من التواصل والتفاعل الايجابي مع الحضور من مختلف الفئات العمرية كان منها حاوى ، بتقولي ، زيك أنا ، تقع وتقوم ، الوداع ، صاحب ، صياد ، رغم المسافة ، حد تايه ، ما تخافش ، فاكرة ، مرسال ، نهايات الحكاوى ، شيروفربيا ، مطلوب حبيب ، صباحك ومساومات .