مسار إجبارى بـ17 أغنية عن أحلام ومشاعر الشباب على مسرح نافورة الأوبرا

نظمت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا لفريق مسار اجبارى الذى قدم على مسرح النافورة المفتوح 17 اغنية من الاعمال الخاصة بالفريق.
وتناولت احلام وطموحات وقضايا الاجيال الجديدة ونجح من خلالها في خلق حالة من التواصل والتفاعل الايجابي مع الحضور من مختلف الفئات العمرية كان منها حاوى ، بتقولي ، زيك أنا ، تقع وتقوم ، الوداع ، صاحب ، صياد ، رغم المسافة ، حد تايه ، ما تخافش ، فاكرة ، مرسال ، نهايات الحكاوى ، شيروفربيا ، مطلوب حبيب ، صباحك ومساومات .
ومع امتزاج وجدان الحضور بالاعمال الغنائية الجادة التى قدمها الفريق ظهرت صورة حضارية اكدت ارتفاع وعى افراد المجتمع المصرى حيث تم الالتزام بالاجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتى تمثلت فى استقبال 25 % من الطاقة الاستيعابية للمسرح الى جانب عمليات التعقيم وقياس درجات الحرارة والمسافات التباعدية الامنة التى تم اعتمادها .