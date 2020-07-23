بالأسماء والرموز.. قائمة مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي في البحيرة

حصل موقع "صدى البلد" الإخباري على أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة على المقعد الفردي، بعد انتهاء فترة تقديم الطعون ونظر محكمة القضاء الإداري لها.





والمرشحون على المقاعد الفردية من حزب مستقبل وطن هم كل من:





محمد حميدة على البنا "مستقبل وطن" رمز الأباجورة، ومحمد سعد زكي الشلمة، رمز الكتاب، وعيد على مهدى بلبع، رمز قناة السويس، وأحمد محمد عبد الرحمن قرقورة، رمز السلم، وعادل حسن أبو الفتح الطنيخي، رمز القلم، وأمين جابر محمود الصيرفي، رمز السنبلة، والسيد سيد أحمد محمود القفاص، رمز المسدس.





وعن حزب الريادة جلال سعد حسن حسن "الريادة" مستقل، وعن حزب النور عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول طبلية، و أشرف محمود محارب إدريس، وإسلام أحمد على حامد على المغربي، رمز الكرسى، ومحمود محمد طه على غلاب، وأشرف أبو كشيك، رمز الفانوس، وشعبان جلال شعبان قطب، وماهر رجب إبراهيم محمد الحنش، وهناء فتح الإله عبد الغفار عبد الرحمن مرشحين، ومسعود عبد القادر إبراهيم يونس، عن حزب "حماة الوطن" بعد قبول طعنهم، وعمر رمضان محمد هيبة، عن حزب "المصريين"، وحازم توفيق محمد حسن، عن حزب "مصر المستقبل"، ومحمد كمال أمين خليل، وياسر توفيق عبد الحميد القلتاوي، وعمر عيسوي عبد الرؤوف عرفات، عن حزب الوفد.





وضمّ الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ نهلة عبد الونيس عبد الزين قاسم، عن حزب "المؤتمر"، ومحمود ربيع شعبان الحناوي، مرشح عن حزب "المحافظين".







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وعلى المقاعد المستقلة، تم ترشيح كل من كل من سامي صبحي عبد الحميد عرفات، ومصطفى كامل حسن سليمان، ومنشاوي غانم محمد، وأشرف بشير، وفتح الله عبد المجيد جابر، ومحمد محمد عفيفى عوض، وماجدة حسن عبد الهادى جلالة، وعصام السيد على محمود، وتهاني عبد العظيم عبد الله الشيخ، ونبيلة على عطية عوض، وهدى عطية على سلامة، ومحمد إبراهيم على الجندي، ومها عبد المنعم على حسن التحفة، ومدحت يحيى على غازي، ومحمد أحمد محمد عشيبة، وهشام على أحمد على أبو رية "مستقل"، وقاسم مصطفى محمد شعلان، وعطية عبد الفتاح خضر شاهين، وطه زكريا عبد الجواد الشهاوي.





وتضمنت أسماء المرشحين الذين رفضت طعونهم كلا من ياسمين فكرى سامي زمباع، وأسامة رمضان عبيد عبد الله "مستقل".





وتم استبعاد كل من رجب محمد محمود على دراز "مستقل"، وفايز عبد المنعم خضرجي خليل السقعان, وصفاء محمد مصطفى الحفناوي "مستقل".

