هاشتاج #الخطيب_اسطورة_القرن يتصدر تويتر.. مغردون: هرم مصر الرابع

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #الخطيب_اسطورة_القرن .





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ابن مصر الوطنى قدوتنا وحبيبنا‎#الخطيب_اسطوره_القرن" و "‏الخطيب اسطوره في الاخلاق وفي الأدب وفي الملعب وخارج الملعب ‎ #الخطيب_اسطوره_القرن ".





وكتب آخرون "‏كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الرياضي الأعرق في التاريخ النادي الأهلي رمز الأخلاق وهرم مصر الرابع .. لن يتكرر على مدار التاريخ ‎#الخطيب_اسطوره_القرن" و "‏سطر بقدميه تاريخ طويل وبفنونه اداء جميل وبحنكته ادارة قويه وبأخلاقه احترام الجميع تم إختياره ضمن الافضل فى العالم ونحن نسطر له سطورًا من الفخر والاعتزاز انه الاسطوره القائد لمسيره العطاء بالنادى الاهلى كابتن محمود الخطيب ".







