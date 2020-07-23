النواب الأمريكي يصوت على قانون إزالة تماثيل من أيدوا الكونفيدرالية والعبودية

صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون ينص على إزالة تماثيل شخصيات أيدت الكونفيدرالية والعبودية، من مبنى الكابيتول، الذي يضم الكونجرس، في عاصمة البلاد، واشنطن.





وأثير الجدل، خلال الفترة الماضية، حول قضية إزالة هذه التماثيل، التي يعتبر المنتقدون أنها تمجد العبودية، فيما خرجت احتجاجات مناهضة للعنصرية عقب حوادث مات فيها أمريكيون من أصل أفريقي على يد عناصر من الشرطة.





وتعرضت العديد من المعالم الأثرية والنصب لهجمات وتم إسقاط بعضها، الشهر الماضي، حين استهدف المحتجون شخصيات من الجنوب، المؤيد للرق في الحرب الأهلية، في ستينيات القرن التاسع عشر، ورموز أخرى لإرث العبودية في البلاد.





وردا على ذلك، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنشاء قوة عمل خاصة لحماية المعالم التاريخية في جميع أنحاء البلاد.





وينص قرار مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، على إزالة تماثيل الشخصيات التي خدمت الكونفدرالية من المجمع، ومن بينها تمثال يكرم رئيس القضاة في المحكمة العليا السابق روغر تاني، الذي أصدر قرارا مهما يدعم العبودية، ونائب الرئيس الأسبق والسيناتور، جون بريكينريدج، الذي انضم للجيش الكونفدرالي.



