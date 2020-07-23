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رياضة

3 مشاهد من احتفالية تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي ..صور وفيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:20 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
في ليلة تاريخية، وأجواء احتفالية صاخبة، احتفل لاعبو فريق ليفربول بـ التتويج بـ كأس الدوري الإنجليزي مساء أمس، الأربعاء، بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بـ 5 أهداف مقابل 3، خلال الجولة الـ 37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد "صدى البلد"، أبرز مشاهد من تتويج الفريق بـ الكأس وسط أجواء رائعة ولكن بدون حضور جماهيري للحد من تفشي فيروس كورونا.. 

1- محمد صلاح مرتديا علم مصر 

حرص محمد صلاح على الظهور مرتديا العلم المصري خلال احتفاله بلقب الدوري الإنجليزي حيث إنه كان اللاعب الوحيد الذي أصر على ارتداء علم بلده خلال تتويج الفريق.

2- الشرطة تغلق محيط الـ آنفيلد

أعلنت شرطة ميرسيسايد إغلاق محيط ملعب آنفيلد رود تمامًا لمدة 48 ساعة لمنع الجمهور من التجمع للاحتفال، واعتقال المشجعين الذين يقتربون من الملعب.

ودفعت شرطة ميرسيسايد بالفعل بقوات إضافية لتأمين محيط الملعب لتفادي تجمع الجمهور للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزانة ناديهم لـ 30 عامًا.


3- "يا عم شوفها".. محمد صلاح يداعب مراسل BeIN بسبب الميدالية الذهبية

داعب الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، مراسل شبكة قنوات "بي إن سبورت"، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، والفوز على تشيلسي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

وقال محمد صلاح للمراسل الذي شكك بشكل كوميدي في مدى جودة الميدالية الذهبية التي حصل عليها؛ ليرد صلاح ضاحكا "يا عم شوفها"، بعد أن خلع الميدالية ليريه.

3 مشاهد من احتفالية تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي ..صور وفيديو
3 مشاهد من احتفالية تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي ..صور وفيديو
3 مشاهد من احتفالية تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي ..صور وفيديو
3 مشاهد من احتفالية تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي ..صور وفيديو
3 مشاهد من احتفالية تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي ..صور وفيديو
3 مشاهد من احتفالية تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي ..صور وفيديو
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