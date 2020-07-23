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رياضة

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:39 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أزمة جديدة في نادي الزمالك أعلنها مرتضى منصور رئيس النادي مساء أمس عبر قناة النادي لتنضم لـ سلسلة من القضايا التي أثارها رئيس النادي خلال الفترة الماضية.

قام الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق بتقديم حلقته عبر القناة بشكل طبيعي، حيث أعلن في نهاية الحلقة عن وجود مداخلة هاتفية سريعة لـ مرتضى منصور. 

وبدأت المداخلة الهاتفية بـ حوار غاضب من مرتضى منصور الذي أعلن عقد اجتماع رسمي مع مسئولي إعلام المصريين يوم الجمعة المقبل الساعة 4 عصرا لـ الحديث عن "المهزلة" التي حدثت معه داخل القناة. 

ووجه مرتضى منصور حديثه لـ الغندور، قائلا "انا مش ساندويتش علشان تقول مداخله سريعه"، مشددا على أن ما حدث معه أمر لا يمكن السكوت عنه. 

وأضاف أن قناة الزمالك ليست ملكا لـ أحد و "مش مخطوفة".

ليرد خالد الغندور عقب تلك المداخله بـ ساعه عبر حسابه بـ"فيس بوك"، "كل بني آدم له طاقة".

وكتب خالد الغندور، في بوست آخر، "قولا واحدا انا  اتعامل بأدب واحترام مع كل الناس عشان انا محترم و ابويا المستشار رباني علي كده ووجودي في قناة الزمالك حبا وتقديرا لجمهور الزمالك العظيم وانا لا ارد علي رئيس النادي لأنه رئيس نادي الزمالك النادي الذي أشجعه ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادل بين الجميع ولو وجودي في قناة الزمالك لا يناسب رئيس النادي مفيش عندي أي مشكلة في الرحيل عن القناة وكلامي مع إعلام المصريين و شكرا للجميع". 

لتضاف أزمة وقضية جديدة داخل الزمالك خلال الفترة الحالية. 
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