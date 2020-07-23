بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

علق الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، مقدم برنامج "زملكاوي"، على المشادة التي وقعت بينه و مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، على الهواء أثناء مداخلة هاتفية.





وكتب خالد الغندور عبر حسابه بـ"فيس بوك"، "كل بني آدم له طاقة".





وكتب خالد الغندور، في بوست آخر، "قولا واحدا انا اتعامل بأدب و احترام مع كل الناس عشان انا محترم و ابويا المستشار رباني علي كده ووجودي في قناة الزمالك حبا وتقديرا لجمهور الزمالك العظيم وانا لا ارد علي رئيس النادي لأنه رئيس نادي الزمالك النادي الذي أشجعه ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادل بين الجميع ولو وجودي في قناة الزمالك لا يناسب رئيس النادي مفيش عندي أي مشكلة في الرحيل عن القناة وكلامي مع إعلام المصريين و شكرا للجميع".





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