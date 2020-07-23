فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

تحتفل اليوم الفنانة سمية الألفى بعيد ميلادها الـ 67 والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.
قالت سمية الألفي في مقابلة تلفزيونية إنها ابتعدت عن التمثيل بسبب زيادة وزنها وتغيّر ملامح وجهها، فلم تعد بالشكل الذي اعتاده الجمهور، ولذلك فضّلت الابتعاد عن الشاشة منذ عام 2010. وقد خضعت لـ7 عمليات جراحية بعد تعرضها لآلام شديدة في منطقة الظهر، لتكون أكياس على الرحم والحوض من سائل النخاع الشوكي أعلى حزمة الأعصاب المسؤولة عن الحركة، مما كان يعيقها عن الحركة.
واعترفت سمية الألفي بأن زوجها السابق الممثل المصري الراحل فاروق الفيشاوي، رافقها خلال رحلة العلاج رغم انفصالهما، وهو صاحب اقتراح السفر خارج مصر، وبالفعل سافرت إلى سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية من أجل إجراء العمليات الجراحية، وفي ألمانيا غنى لها الفيشاوي قبل أن تدخل غرفة العمليات.
تزوجت سمية الألفي أربع مرات، المرة الأولى كانت قصة الحب الأكثر شهرة في مشوارها مع فاروق الفيشاوي، والذي أنجبت منه أحمد وعمر، وبعد الانفصال تزوجت من الملحن مودي الإمام، كما تزوجت أيضًا من المخرج جمال عبد الحميد، ثم تزوجت من الفنان مدحت صالح لفترة قصيرة للغاية، وعلى الرغم من تكرار زيجاتها لكن سمية الألفي اعترفت بأن فاروق الفيشاوي هو حب عمرها، وبأنها كانت تتغاضى عن خيانته لها لأنها لم ترغب في أن تنهار أسرتها، كما اعترفت في مقابلة تلفزيونية بأنها أجهضت 12 مرة، ولكنها كانت تصر على الحمل لأنها كانت تحب الأمومة.
ندمت سمية الألفي على عدم اعترافها بحفيدتها لينا ابنة أحمد الفيشاوى، والتي نسبت له عبر قضية نسب، وقالت إنها شعرت بالحزن لعدم اعترافها بها في البداية، ولكنها أحبتها كثيرًا.