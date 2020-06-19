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فن

أم عظيمة.. محمود حميدة برفقة سمية الألفي: ربنا ما يحرمني من هذا اللقاء

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:27 م
محمود حميدة وسمية
محمود حميدة وسمية الألفى وأحمد الفيشاوي
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محمد بدران
نشر الفنان محمود حميدة، صورًا له عبر صفحته على موقع انستجرام من منزل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

ظهر " محمود حميدة" في الصور رفقة سمية الألفي وابنيها أحمد وعمر، وعلق: "ربنا ما يحرمني هذا اللقاء طول ما أنا عايش أيتها الأم العظيمة".

يذكر أن آخر أعمال النجم محمود حميدة مسلسل "لما كنا صغيرين"، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎


"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على. 







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