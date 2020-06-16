محمود حميدة ينشر صورة من كواليس فيلم الغسالة





نشر محمود حميدة صورة وهوي يقف وسط مجموعة من الأطفال، وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "الأنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "أثناء تصوير #فيلم_الغسالة".





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يذكر أن احتفل صناع فيلم"الغسالة" بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت " فركش".





"الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.





"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".



