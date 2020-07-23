بحب القمر دا اللي بيسعدنا.. هالة صدقي تحتفل بتتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي

وعلقت قائلة: صباح الانتصار وصباح اسم مصر عالي وعالي وعالي وبمو صلاح، بحب الواد القمر ده ربنا يسعده زي ما بيسعدنا جميعًا، اسم عربي عالمي.

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واحتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.





وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمّد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع.



