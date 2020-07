بحب القمر دا اللي بيسعدنا.. هالة صدقي تحتفل بتتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي

View this post on Instagram

صباح الانتصار وصباح اسم مصر عالي وعالي وعالي وبمو صلاح ،بحب الواد القمر ده ربنا يسعده زي ما بيسعدنا جميعا ،اسم عربي عالمي ❤️❤️❤️❤️