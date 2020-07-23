AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بحب القمر دا اللي بيسعدنا.. هالة صدقي تحتفل بتتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:14 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
ميرنا محمود
احتفلت الفنانة هالة صدقي، بتتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه ليفربول بعد غياب 30 عامًا عن الريدز.

ونشرت هالة صدقي صورة للتويج محمد صلاح عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت قائلة: صباح الانتصار وصباح اسم مصر عالي وعالي وعالي وبمو صلاح، بحب الواد القمر ده ربنا يسعده زي ما بيسعدنا جميعًا، اسم عربي عالمي.
 
اقرأ أيضًا :

واحتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمّد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصورة لصلاح.. رامي عباس يحتفل بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

عمدة ليفربول: محمد صلاح عمدة المدينة المقبل

صاحب صاحبه.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي

انتهى الانتظار.. لاعب ليفربول السابق يعلق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

مبروك أخي.. أول تعليق من تريزيجيه على تتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

عصام الحضري يهنئ صلاح وحجازي ويتمنى الشفاء لـ مختار مختار

3 مشاهد من احتفالية تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي ..صور وفيديو

نجم الاسماعيلي السابق يكشف مصير الدوري بعد إصابة 18 لاعبًا في الإنتاج الحربي

أخبار الرياضة.. أول تعليق من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي.. أزمة جديدة بين مرتضى منصور وخالد الغندور عبر قناة الزمالك

بدء صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي اليوم.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

بتنسى كتير .. 3 أطعمة لتعزيز ذاكرتك

AdvertisementS

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

ليفربول يعلق على ظهور محمد صلاح بعلم مصر أثناء التتويج بالدوري الإنجليزي

بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

أخبار الرياضة.. أول تعليق من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي.. أزمة جديدة بين مرتضى منصور وخالد الغندور عبر قناة الزمالك

بين آه ولأ.. صفقات الأهلي والزمالك الحائرة في الميركاتو الصيفي

مرتضى منصور: لا يوجد شخص يمكنه السيطرة على القناة.. فيديو

نجم الاسماعيلي السابق يكشف مصير الدوري بعد إصابة 18 لاعبًا في الإنتاج الحربي

محمد صلاح يرقص بصحبة زملائه.. ليفربول ينشر فيديو لـ لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس

عجبي على المسئولين عن الكرة في مصر.. خالد بيومي يعلق على غياب محمد صلاح عن التشكيل التاريخي للمنتخب

وليد العطار: الشناوي يمكنه الاستئناف على إيقافه وتغريمه 8 ملايين جنيه للزمالك خلال 10 أيام

3 مشاهد من احتفالية تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي ..صور وفيديو

أكرم عبد المجيد يطالب الجبلاية بمراجعة قرار استكمال الدوري بعد تزايد إصابات اللاعبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور