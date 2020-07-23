محمد صلاح يرقص بصحبة زملائه.. ليفربول ينشر فيديو لـ لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس

واصل

فريق ليفربول

الاحتفال بـ التتويج بـ كأس الدوري الإنجليزي مساء أمس، الأربعاء، بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.