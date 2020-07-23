محمد صلاح يرقص بصحبة زملائه.. ليفربول ينشر فيديو لـ لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس

واصل فريق ليفربول الاحتفال بـ التتويج بـ كأس الدوري الإنجليزي مساء أمس، الأربعاء، بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لـ احتفال لاعبي ليفربول داخل غرفة الملابس، حيث ظهر محمد صلاح نجم الفريق سعيدا ورقص بصحبة زملائه في الفريق.
توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وظهر محمد صلاح مرتديا العلم المصري خلال احتفاله بلقب الدوري الإنجليزي .
I N C R E D I B L E ❤️Inside the dressing room celebrations with the Reds 👌 #LFCchampions pic.twitter.com/mv4rl3SK5E— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 22, 2020