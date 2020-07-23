نجم الزمالك السابق يطالب بإلغاء الدوري بعد تزايد إصابات اللاعبين بـ كورونا

أكد عبداللطيف الدومانى نجم نادى الزمالك السابق على صعوبة استكمال الدورى الممتاز بعد تزايد عدد الإصابات للاعبي الأندية بفيروس كورونا.





كانت اللجنة الطبية داخل اتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان أعلنت عن إصابة ١٨ لاعبا من فريق الانتاج الحربي بفيروس كورونا خلال معسكر الفريق العسكرى بشرم الشيخ.





قال نجم الزمالك السابق فى تصريحات خاصة لصدى البلد:" تعرض اثنين من اللاعبين أو ثلاثة بفيروس كورونا داخل صفوف اى فريق لا يؤدى إلى تأجيل او إلغاء منافسات المسابقة المحلية".





لفت إلى أن إصابة 18 لاعبا من الإنتاج الحربي يمثل فريقا بأكمله ويجعل من الصعب استكمال البطولة المحلية تفاديا لانتشار فيروس كورونا داخل الملاعب حيث أن العناصر المصابة بحاجة إلى عزل منزلى وفترة وقاية وعودة إلى التدريبات فى ظل ضيق الوقت.





أشار إلى أن توصية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف الأخيرة بخوض مواجهات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا رايح جاي سوف تؤدى ايضا إلى ارباك حسابات ادارة المسابقات والمسؤلين فى الجبلاية بشأن جدول الدورى الممتاز وتؤدى الى مزيد من التأجيلات.





وتساءل عبداللطيف الدومانى: "أنا مش فاهم مُصرين ليه على عودة الدوري رغم أنه هيكون هناك ضغط رهيب فى الموسم الجاري والدورة الجديد فى ظل وجود ارتباطات عديدة محليا وأفريقيا ودوليا واولمبياد طوكيو".



