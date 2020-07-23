انتخابات جديدة في نوفمبر.. استقالة نتنياهو وتنصيب جانتس رئيسًا للحكومة



ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس أن رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يتجه نحو حل الحكومة والذهاب الى انتخابات في شهر نوفمبر القادم وسيتم تنصيب وزير الدفاع بيني جانتس رئيسًا لحكومة إسرائيل بحسب قانون الإئتلاف الحكومي.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مقربين تحدثوا مع نتنياهو، انه قال أمامهم إنه قرر عدم تمرير الميزانية للعام 2020 وبالتالي سيتم تقديم الانتخابات إلى 18 نوفمبر القادم.



ووفقا للمصادر، فان نتنياهو سيطلب خلق أجواء من الفوضى داخل الائتلاف الحكومي، حتى يخلق شعور لدى الجمهور أنه "هكذا لا يمكن الاستمرار" وتجهيز الرأي العام الى حل الحكومة. وفي وضع فيه فيروس كورونا لا يتيح اقامة انتخابات، فان نتنياهو سيستمر في منصبه رئيسا للحكومة.



وقال مسؤولون في حزب "كحول لفان" إنه في حال سقطت الحكومة بسبب إصرار بنيامين نتنياهو على المصادقة على ميزانية لعام واحد، فإن بيني جانتس يجب أن يحل مكان نتنياهو في رئاسة الحكومة الانتقالية، وذلك وفقًا لاتفاق الائتلاف الحكومي الذي وقع عليه الحزبان.



وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنه قد تم التوافق في اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزبي "كاحوال لافان" "والليكود" على تشكيل الحكومة الحالية، وأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص الميزانية فإن من سيحسم الخلاف رئيس الحكومة والقائم بأعماله.



وأوضح حزب "كاحوال لافان"، أنه تم الاتفاق في الائتلاف الحكومي على ميزانية متعددة السنوات، و لذلك في حال نقض نتنياهو الاتفاق وأصر على رغبته بالمصادقة على ميزانية لعام واحد فإنه سيكون السبب في سقوط الحكومة، الأمر الذي يستوجب دخول غانتس بشكل فوري لمنصب رئاسة الحكومة.



ويجدر الإشارة إلى أن حزبي "كاحوال لافان" و"الليكود" لم ينجحا حتى اللحظة بالمصادقة على الميزانية المالية للحكومة ، حيث أنه في حال لم يتم المصادقة على الميزانية حتى تاريخ 25 أغسطس المقبل فإنه سيتم حل الكنيست بشكل أوتوماتيكي.

