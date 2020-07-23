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أخبار البلد

عبر 10 رحلات طيران.. عودة 1710 عمال مصريين من العالقين بالكويت إلي البلاد اليوم

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تعبر مطار الكويت الدولي  10 رحلات طيران تحمل علي متنها  3520 راكبا إلي مطارات  6 دول :  مصر ، والإمارات ، ولبنان، وتركيا، وسلطنة عمان ، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي  مطارات مصر  10 رحلات تقل  1710   عاملين مصريين من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الخميس ، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل  بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ  10 سوف تصل إلي مطارات  القاهرة ،  وسوهاج، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 10 رحلات  مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم  الخميس الموافق   23 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا   1710 عمال. 

 وقال : إن الرحلة الأولى علي طيران  الكويتية  1541 قيام من مطار الكويت 7:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 290عاملا، والرحلة الثانية علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت  13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها  145 عاملا ، والرحلة الثالثة علي الكويتية رقم    541  قيام من مطار الكويت 14:15 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 190 عاملا.  

أما الرحلة الرابعة  علي طيران  فلاي ايجبت رقم 5048 قيام من الكويت 15:00 ، وصل لمطار سوهاج وعلي متنها  180 عاملا، والخامسة  علي العربية - مصر  رقم  1721  قيام من الكويت  15:05 وصول مطار  الإسكندرية، وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السادسة علي طيران فلاي ايجيبت رحلة رقم 5302  قيام من الكويت 17:50 وصول مطار الإسكندرية وعلي متنها 180 عاملا ، والرحلة السابعة علي العربية - مصر  رحلة رقم  722 قيام من الكويت 18:45 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثامنة علي الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة التاسعة  علي طيران الجزيرة رقم  1733 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة العاشرة على طيران الجزيرة رقم 308 قيام من الكويت 20:15 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ،  وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.


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