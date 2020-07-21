عبر 7 رحلات طيران.. عودة 1190 عاملا مصريا من العالقين في الكويت اليوم

تعبر مطار الكويت الدولي 15 رحلات طيران تحمل على متنها 2760 راكبا إلي مطارات 4 دول "مصر ، الإمارات ، الهند، قطر"، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر "7 رحلات" تقل 1190 عاملا من العالقين هناك.





وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الثلاثاء، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 ستصل إلي مطارات القاهرة ، وسوهاج، وأسيوط ، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1190 عاملا.





وقال : إن الرحلة الأولى علي طيران أير كايرو 2402 قيام من مطار الكويت 12:30 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 160 عاملا ، والرحلة الثالثة علي الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 290 عاملا.





أما الرحلة الرابعة علي طيران فلاي ايجبت رقم 5086 قيام من الكويت 15:00 ، وصل لمطار أسيوط وعلي متنها 160 عاملا، والخامسة علي الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة، وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة علي العربية للطيران رحلة رقم 210 قيام من الكويت 23:55 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.



