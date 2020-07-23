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رياضة

أبو مكة اللي مشرفنا.. رامي رضوان يحتفل بتتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:31 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ميرنا محمود
احتفل الإعلامي رامي رضوان، بتتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه ليفربول بعد غياب 30 عامًا عن الريدز.

ونشر رامي رضوان عبر خاصية الاستوري صورة لتتويج محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق قائلا: "مبرووك يابو مكة يا مشرفنا ، حلاوتك بعلم مصر منور علي كتفك".

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واحتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمّد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع.
أبو مكة اللي مشرفنا.. رامي رضوان يحتفل بتتويج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي
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