محافظ البحيرة يهنئ الرئيس السيسي بـ «23 يوليو»: ذكرى غالية في تاريخ النضال الوطني

أرسل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة ۲۳ يوليو المجيدة.





وجاء في البرقية: "يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة البحيرة وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمانى بمناسبة ذكرى ثورة ۲۳ يوليو المجيدة، تخليدا لذكرى غالية في تاريخ النضال الوطنی وتجسيدًا للاعتزاز بقيم العطاء والتضحية والفداء التي تجلت عندما وقف رجال القوات المسلحة في تلاحم فرید مع آمال الشعب المصری صونا لمقدرات الوطن وإعلاء لقيم العدالة الاجتماعية والمساواة لأمة أبية قادرة على صناعة حاضرها وصياغة مستقبل مشرق لأبنائها بين الأمم ولتعلوا رايتها أبد الدهر خفاقة".





وأضاف: "حفظ الله مصر و جيشها وسدد كل جهد وطني يسعي بنبل لرفعة البلاد والوقوف بجانبه للعبور بالوطن إلی بر الأمان والاستقرار



