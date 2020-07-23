AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ البحيرة يهنئ الرئيس السيسي بـ «23 يوليو»: ذكرى غالية في تاريخ النضال الوطني

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:42 ص
جمالات الدمنهورى

أرسل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة ۲۳ يوليو المجيدة


وجاء في البرقية: "يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة البحيرة وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمانى بمناسبة ذكرى ثورة ۲۳ يوليو المجيدة، تخليدا لذكرى غالية في تاريخ النضال الوطنی وتجسيدًا للاعتزاز بقيم العطاء والتضحية والفداء التي تجلت عندما وقف رجال القوات المسلحة في تلاحم فرید مع آمال الشعب المصری صونا لمقدرات الوطن وإعلاء لقيم العدالة الاجتماعية والمساواة لأمة أبية قادرة على صناعة حاضرها وصياغة مستقبل مشرق لأبنائها بين الأمم ولتعلوا رايتها أبد الدهر خفاقة". 


وأضاف: "حفظ الله مصر و جيشها وسدد كل جهد وطني يسعي بنبل لرفعة البلاد والوقوف بجانبه للعبور بالوطن إلی بر الأمان والاستقرار


داعيا المولى عز وجل أن يوفقكم قائدا للمسيرة الوطنية وناصرًا للحق وأن يحقق على يديكم الكريمة الخير لمصرنا الحبيبة، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام مصر، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ البحيرة يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الفطر المبارك

محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

محافظ البحيرة يهنئ الرئيس بذكرى 30 يونيو: ثورة اندلعت استجابة لإرادة شعب

بمناسبة ذكراها السابعة.. محافظ كفر الشيخ: 30 يونيو أعظم ثورات العالم

في ذكرى 23 يوليو.. أبو الغيط للسيسي: على ثقة بمواصلتك الحفاظ على مقدرات البلاد

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة

ترشيحاتنا

بـ 6 حيل سريعة احمِ نفسك من الجلطات

هيفاء وهبي تعلق على حبس محمد وزيري بتهمة استيلائه على أموالها.. شاهد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 23-7-2020.. فيديو

استيقظت قبل الظهر .. فهل يجوز صيام هذا اليوم من ذي الحجة؟.. الإفتاء تجيب

للعامل أجر إضافي في حالة الضرورة.. القوى العاملة تتابع إجازة 23 يوليو للعاملين بالقطاع الخاص

فتح باب التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية اليوم عبر هذا الرابط

AdvertisementS

أنا مش ساندويتش.. القصة كاملة لـ أزمة مرتضى منصور وخالد الغندور على قناة الزمالك

فى عيد ميلادها.. زيجات سمية الألفى وإجهاضها 12 مرة وسر ندمها

السيسى: نستمد من ثورة 23 يوليو المجيدة العزم والإرادة والإصرار.. فيديو

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

السيسي للمصريين: كونوا على قلب رجل واحد لمواجهة "أمور بالغة الخطورة".. فيديو

شوبير يكشف سر ظهور 18 إصابة بفيروس كورونا في فريق الإنتاج الحربي

مشوهة وبلا رأس أو أطراف.. تطورات العثور على جثة شادي آخر غريق في حادث شاطئ النخيل

بعد صدور قرار لصالح الزمالك.. وليد العطار يكشف تفاصيل جديدة عن عقوبة أحمد الشناوي

بكين خالية من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم السابع على التوالي

بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

هل أعيد الصلاة عند السرحان وعدم الخشوع؟.. أمين الفتوى يرد

أفضل أدعية الصباح لتيسير الأمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور