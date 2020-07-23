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مرأة

بعد تصدر "أنت أطرق بابي" مؤشرات جوجل.. شاهد إطلالات الممثلة التركية هاندة أرتشيل

الخميس 23/يوليه/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
تصدرت الحلقة الثالثة من المسلسل التركي "انت اطرق بابي" مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

ودائمًا ما تتألق الممثلة التركية هاندة أرتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها بتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".

وتنوع الممثلة التركية هاندة أرتشيل، بين الكاجوال والسهرة في ملابسها، فلا تسير على وتيره واحدة بل تختار ما يلائمها من ملابس.

ولا تتكلف الممثلة التركية هاندة أرتشيل، في وضع الميكب بل تضع بعض اللمسات الجمالية البسيطة مما يضيف جمال لها وتختار الألوان الهادئة من أحمر الشفاة.

وتدور أحداث مسلسلها الجديد أنت أطرق بابي حول فتاه تسعى للنجاح وتكميل دراستها ولكنها تقع في حب رجل أعمال شهير، والذي يؤدي دوره كرم بورسين.
بعد تصدر "أنت أطرق بابي" مؤشرات جوجل.. شاهد إطلالات الممثلة التركية هاندة أرتشيل
بعد تصدر "أنت أطرق بابي" مؤشرات جوجل.. شاهد إطلالات الممثلة التركية هاندة أرتشيل
بعد تصدر "أنت أطرق بابي" مؤشرات جوجل.. شاهد إطلالات الممثلة التركية هاندة أرتشيل
بعد تصدر "أنت أطرق بابي" مؤشرات جوجل.. شاهد إطلالات الممثلة التركية هاندة أرتشيل
بعد تصدر "أنت أطرق بابي" مؤشرات جوجل.. شاهد إطلالات الممثلة التركية هاندة أرتشيل
بعد تصدر "أنت أطرق بابي" مؤشرات جوجل.. شاهد إطلالات الممثلة التركية هاندة أرتشيل
بعد تصدر "أنت أطرق بابي" مؤشرات جوجل.. شاهد إطلالات الممثلة التركية هاندة أرتشيل
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